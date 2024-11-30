Культура
30.11.2024, 12:15

ФОТО | Международный рождественский базар проходит в Таллинне

 
Международный рождественский базар
Международный рождественский базар
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Мероприятие проходит уже девятнадцать раз подряд. В торговом центре Т1 представлены более 20 посольств и различных организаций. На базаре можно приобрести праздничные подарки и насладиться разнообразными блюдами национальной кухни. Работает детский уголок, проводятся розыгрыши и аукционы. Для всех посетителей вход на базар бесплатный.

Мероприятие проводится всего один день, 30 ноября, и продлится до 16:00.

Рождественский базар, организованный Таллиннским международным женским клубом в сотрудничестве с иностранными посольствами и международными организациями, объединяет сообщества со всего мира.

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