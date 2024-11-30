30.11.2024, 12:15
ФОТО | Международный рождественский базар проходит в Таллинне
ФОТО: | Delfi Meedia
Мероприятие проходит уже девятнадцать раз подряд. В торговом центре Т1 представлены более 20 посольств и различных организаций. На базаре можно приобрести праздничные подарки и насладиться разнообразными блюдами национальной кухни. Работает детский уголок, проводятся розыгрыши и аукционы. Для всех посетителей вход на базар бесплатный.
Мероприятие проводится всего один день, 30 ноября, и продлится до 16:00.
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