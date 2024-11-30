ФОТО | Смотрите, кто пришел в театр "Эстония“ на премьеру балета "Свет с конца света“
В пятницу в национальном театре оперы и балета "Эстония" состоялась премьера балета Евгения Гриба (театр Ванемуйне) и Алиссон Круусмаа „Свет с конца света“. Постановка рассказывает историю сотворения мира, зарождения человечества, утраты гармонии, разрушения и нового рождения.
По замыслу композитора Алиссон Круусмаа, происходящее на сцене мы видим глазами женщины, которая символизирует гармонию с природой.
„Человек — это и есть природа“, — считает хореограф-постановщик Евгений Гриб. По его мнению, люди обладают властью принимать решения, которые влияют на всю природу и мир в целом, но вопрос в том, насколько хорошо и разумно мы воспользовались этой возможностью.
Фотостена перед премьерой балета „Света с конца света“:
Перед лицом надвигающегося апокалипсиса раскрываются как самые темные стороны людей, так и их скрытые светлые черты. Все второстепенное отпадает, остается только суровая реальность человеческого бытия, и это последнее, что увидит старый мир. Но возможность появления нового мира возникает в результате разрушения. Различные фазы рождения и разрушения связаны с историей развития главной героини, которая проходит через череду взлетов и падений.
Прием в Синем зале:
Премьера балета „Свет с конца света“: