ФОТО | Смотрите, кто пришел в театр "Эстония“ на премьеру балета "Свет с конца света“

По замыслу композитора Алиссон Круусмаа, происходящее на сцене мы видим глазами женщины, которая символизирует гармонию с природой.

„Человек — это и есть природа“, — считает хореограф-постановщик Евгений Гриб. По его мнению, люди обладают властью принимать решения, которые влияют на всю природу и мир в целом, но вопрос в том, насколько хорошо и разумно мы воспользовались этой возможностью.

Фотостена перед премьерой балета „Света с конца света“:

Перед лицом надвигающегося апокалипсиса раскрываются как самые темные стороны людей, так и их скрытые светлые черты. Все второстепенное отпадает, остается только суровая реальность человеческого бытия, и это последнее, что увидит старый мир. Но возможность появления нового мира возникает в результате разрушения. Различные фазы рождения и разрушения связаны с историей развития главной героини, которая проходит через череду взлетов и падений.

Прием в Синем зале:

Премьера балета „Свет с конца света“:

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