Праздничные хвостики: смотрите, как в Таллинне парад рождественских корги открыл зимний сезон

С первых минут гости могли насладиться богатой программой. На территории работали фудтраки, предлагая необычные блюда, а сувенирный рынок в ангаре привлекал своими уникальными товарами — от аксессуаров для собак до рождественских украшений с изображениями корги.

Парад корги стал самым трогательным моментом дня. Маленькие участники в рождественских костюмах вызвали восторг публики. Владельцы гордо демонстрировали своих питомцев, а зрители не упускали возможность сделать фото на память.

Не меньший интерес вызвали активные и творческие занятия. Йога с корги от студии Portaal оказалась настоящим хитом: расслабляющая атмосфера и забавные собаки, исследующие площадку, создали идеальный баланс между спортом и весельем. Позже школа Kontakt провела мастер-классы по обучению трюкам и показала возможности аджилити — корги уверенно преодолевали препятствия под одобрительные аплодисменты.

Кульминацией фестиваля стал конкурс костюмов. На сцену вышли корги в самых оригинальных образах: от эльфов до рождественских подарков. Публика активно поддерживала участников, а победители получили памятные призы.

Corgi Festival в Põhjala tehas подарил всем ощущение тепла, радости и предвкушения грядущего Рождества, доказывая, что счастье может быть с короткими лапками и задорным хвостиком.

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