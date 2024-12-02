На рэпера P. Diddy подали новый судебный иск и обвинили в попытке убийства

Дизайнер Брайана Бонголан, сотрудничавшая с P. Diddy и бывшая подругой его экс-возлюбленной Кэсси, сделала шокирующее заявление. По ее словам, она стала свидетелем сексуального насилия, которому подверглась Кэсси, а в 2016 году сама едва не стала жертвой нападения. Бонголан утверждает, что P. Diddy чуть не сбросил ее с балкона 17-го этажа, пытаясь проникнуть в квартиру своей бывшей девушки, где в тот момент находилась и она.

"Он бросился на меня, я убегала и забежала на балкон. Там он взял меня под мышки и угрожал перебросить через ограждение балкона со словами: "Знаешь, что ты сейчас натворила?", - отметила дизайнер.

По словам истицы, тогда ее спасла Кэсси, которая вовремя выбежала на балкон и остановила P. Diddy. Теперь Брайана Бонголан требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов за эмоциональный стресс, который она пережила в результате этих событий.

Что известно о скандале с P. Diddy

В 2024 году рэпера Шона Комбза, известного как P. Diddy, обвинили в ряде серьезных преступлений, включая развращение несовершеннолетних, сексуальное насилие и торговлю людьми. Согласно поданным искам, его преступная деятельность длилась на протяжении 25 лет, а самой младшей из жертв могло быть всего 9 лет. Общее количество обвинителей превысило 120 человек.

Скандал также затронул ряд мировых звезд, которые, как предполагается, могли быть свидетелями насилия, но предпочли молчать. Среди них упоминаются Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Дженнифер Лопес и другие.

В сентябре 2024 года P. Diddy был арестован. Сейчас он находится под стражей, категорически отвергая все предъявленные обвинения.

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