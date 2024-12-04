СМИ: 61-летний Джонни Депп порвал с россиянкой и закрутил роман с молодой моделью

Как сообщает инсайдер изданию Daily Mail, Джонни Деппа с россиянкой ничего не связывает. Голливудский актер, по слухам, состоит в романтических отношениях с испанской моделью Джесс Бордю.

Джесс, которая значительно моложе Деппа, увлекается музыкой, кино, путешествиями и фотографией. Очевидно, она является поклонницей творчества актера: девушка перевоплощалась в Вилли Вонку – героя, которого сыграл Депп, публично поздравляла его с днем рождения и, предположительно, присутствовала на одном из его концертов.

Кроме того, пара довольно часто „случайно“ оказывается в одинаковых местах. В начале ноября Джесс посетила кинофестиваль в Севилье, где был и Депп, а в сентябре они оба были в Сан-Себастьяне. Более того, и актер, и модель живут в Лондоне и вместе работают в компании Dior.

Представители Джонни Деппа оперативно отреагировали на распространяющиеся слухи, заявив, что информация, озвученная инсайдерами, не соответствует действительности. Они подчеркнули, что актер не состоит в романтических отношениях ни с испанской моделью, ни с россиянкой. По словам его команды, Депп сейчас абсолютно свободен и не связан с кем-либо.

„Она не ездила с нами в Севилью или Сан-Себастьян. Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается“, — заверили представители актера.

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