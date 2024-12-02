Адвент в Ласнамяэ продолжится мероприятиями на променаде Паэ и игровой площадке Катлери/Паазику

„Несмотря на совсем нерождественскую погоду, наступило время ожидания Рождества. Уже в следующее воскресенье мы приглашаем всех, кто хочет разделить с нами эти волшебные моменты, на зажжение второй свечи адвента“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вторую свечу адвента зажгут 8 декабря в 13.00 на променаде Паэ и в 16.00 рядом с детской площадкой Катлери/Паасику. На обеих площадках наступление адвента отметят выступлением детской вокальной студии „Кнопочки“.

Зажжение третьей свечи адвента состоится 15 декабря в 13.00 рядом с Linnamäe Maxima и в 16.00 на площадке за зданием районной управы по адресу ул. Палласти, 54. Музыкальное сопровождение на мероприятиях в этот день обеспечит DeLight Stuudio.

Празднование адвента завершится 22 декабря в 13.00 рядом с игровой площадкой Коорти и в 16.00 на площадке по адресу ул. Юмера, 21b. Рождественские мелодии исполнит ансамбль духовых инструментов Brassical.

Мероприятия проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.

Первые в этом году свечи адвента зажгли в Ласнамяэ в микрорайонах Сикупилли и Мустакиви под праздничные мелодии ансамбля ручных колоколов Campanelli. Фотогалерею с места события можно увидеть по ссылке https://adobe.ly/4gwNbrR.

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