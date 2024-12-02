02.12.2024, 14:02
Анне Вески не исключает новых отношений: „Я не буду сопротивляться!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Анне Вески говорит в интервью журналу Eesti Naine, что если в ее жизни появится новая любовь, она не будет против.
Анна прожила со своим мужем Бенно Бельчиковым более 40 лет. Анне - человек, ориентированный на отношения, и в течение жизни почти не жила одна. Она не чувствует себя одинокой, потому что у нее так много дел и работы, поэтому „ленивые“ дни, когда не приходится выходить из дома, тем более приятны.
Но если бы в ее жизни появился джентльмен с предложением руки и сердца, что бы сказала Анне? „Никогда не говори никогда“, - отвечает она после секундной паузы на размышление. Ведь любви все возрасты покорны. „Если в жизни суждено быть чему-то прекрасному, нельзя препятствовать этому. Я не буду сопротивляться“.