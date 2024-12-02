Анне Вески не исключает новых отношений: „Я не буду сопротивляться!“

Анна прожила со своим мужем Бенно Бельчиковым более 40 лет. Анне - человек, ориентированный на отношения, и в течение жизни почти не жила одна. Она не чувствует себя одинокой, потому что у нее так много дел и работы, поэтому „ленивые“ дни, когда не приходится выходить из дома, тем более приятны.