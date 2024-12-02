Шоубиз
02.12.2024, 16:00

Проблемы Маллукас с турбюро Kon Tiki продолжаются. Блогерка требует с объявившей о закрытии фирмы 1469 евро

 
Поездка Маллукас на Занзибар. Тогда туроператором также было бюро Kon Tiki.
Поездка Маллукас на Занзибар. Тогда туроператором также было бюро Kon Tiki.
ФОТО: Erakogu

Маллу Марианн Трейманн, которая в этом году дважды ездила в отпуск с туристическим бюро Kon Tiki, хочет взыскать с компании, которая прекратила свою деятельность, 1469 евро. Причина в том, что блогерке, посетившей Кабо-Верде в рамках сотрудничества, пришлось оплачивать замену отеля из собственного кармана.

Впервые Маллукас отправилась вместе с туристическим агентством Kon Tiki в отпуск на Занзибар. Поездка состоялась весной этого года, и это не было сотрудничеством, блогерка и ее партнер Томас Легрант отдыхали за свой счет.

Однако успешная поездка привела к предложению о сотрудничестве, и несколько недель назад Маллукас посетила Кабо-Верде за счет туристического бюро Kon Tiki. Однако поездка не состоялась за счет компании, так как блогеру неожиданно сообщили, что ей придется искать новый отель.

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