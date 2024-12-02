02.12.2024, 16:00
Проблемы Маллукас с турбюро Kon Tiki продолжаются. Блогерка требует с объявившей о закрытии фирмы 1469 евро
ФОТО: Erakogu
Маллу Марианн Трейманн, которая в этом году дважды ездила в отпуск с туристическим бюро Kon Tiki, хочет взыскать с компании, которая прекратила свою деятельность, 1469 евро. Причина в том, что блогерке, посетившей Кабо-Верде в рамках сотрудничества, пришлось оплачивать замену отеля из собственного кармана.
Впервые Маллукас отправилась вместе с туристическим агентством Kon Tiki в отпуск на Занзибар. Поездка состоялась весной этого года, и это не было сотрудничеством, блогерка и ее партнер Томас Легрант отдыхали за свой счет.
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