Проблемы Маллукас с турбюро Kon Tiki продолжаются. Блогерка требует с объявившей о закрытии фирмы 1469 евро

Маллу Марианн Трейманн, которая в этом году дважды ездила в отпуск с туристическим бюро Kon Tiki, хочет взыскать с компании, которая прекратила свою деятельность, 1469 евро. Причина в том, что блогерке, посетившей Кабо-Верде в рамках сотрудничества, пришлось оплачивать замену отеля из собственного кармана.