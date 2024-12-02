Певец Койт Тооме признался, почему он до сих пор не женат

Койт и Кайа обручились в Дубае в 2018 году, но мужчина признался, что у него есть свои опасения, когда дело доходит до брака. „Мы с Кайей познакомились на вечеринке по случаю развода, куда меня пригласили выступить“, - вспоминает он события 2007 года в свежем номере журнала Anne & Stiil .

„За свою жизнь я видел вокруг себя столько проблем, несчастливых браков, где люди вместе только из-за детей, присутствуют алкоголь и измены, психологический террор, и это оказало на меня неизгладимое впечатление. Я также сказал Кайе, что ей не стоит на это рассчитывать - конечно, надежда женщины, наверное, умирает последней... И наконец, есть страх, что, возможно, все пойдет не так, когда мы поженимся“.