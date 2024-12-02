Кино
02.12.2024, 15:00

Криминальная Эстония 90-х: на основе биографии лидера преступного мира Меэлиса Лао снимут голливудское кино и сериал

 
съемки вновь пройдут у нас?
Меэлис Лао
Меэлис Лао
ФОТО: Õhtuleht

Биография Меэлиса Лао „Борец за свободу, шпион или мафиози?“ скоро станет темой двух крупных фильмов: голливудского художественного фильма и международного документального сериала.

Производством художественного фильма, основанного на биографии Меэлиса Лао, будет заниматься всемирно признанная компания Ashland Hill Productions, за которой стоят такие студии, как Columbia Pictures и MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Эти студии подарили нам такие культовые фильмы, как „Люди в черном“, „Человек-паук“, „Рокки“ и серия фильмов о Бонде. Ashland Hill регулярно сотрудничает с ведущими голливудскими режиссерами и звездами, включая Энтони Хопкинса, Моргана Фримена, Джона Траволту и Пирса Броснана.

Исполнительный партнер компании Ashland Hill Саймон Уильямс говорит, что история Меэлиса Лао уникальна и является прекрасной возможностью представить миру свежую и захватывающую перспективу. „Это мощная, геополитически захватывающая и удивительная история, которая имеет все задатки глобального блокбастера“, - говорит он.

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