Криминальная Эстония 90-х: на основе биографии лидера преступного мира Меэлиса Лао снимут голливудское кино и сериал

Производством художественного фильма, основанного на биографии Меэлиса Лао, будет заниматься всемирно признанная компания Ashland Hill Productions, за которой стоят такие студии, как Columbia Pictures и MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Эти студии подарили нам такие культовые фильмы, как „Люди в черном“, „Человек-паук“, „Рокки“ и серия фильмов о Бонде. Ashland Hill регулярно сотрудничает с ведущими голливудскими режиссерами и звездами, включая Энтони Хопкинса, Моргана Фримена, Джона Траволту и Пирса Броснана.