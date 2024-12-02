02.12.2024, 15:00
Криминальная Эстония 90-х: на основе биографии лидера преступного мира Меэлиса Лао снимут голливудское кино и сериал
съемки вновь пройдут у нас?
ФОТО: Õhtuleht
Биография Меэлиса Лао „Борец за свободу, шпион или мафиози?“ скоро станет темой двух крупных фильмов: голливудского художественного фильма и международного документального сериала.
Производством художественного фильма, основанного на биографии Меэлиса Лао, будет заниматься всемирно признанная компания Ashland Hill Productions, за которой стоят такие студии, как Columbia Pictures и MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Эти студии подарили нам такие культовые фильмы, как „Люди в черном“, „Человек-паук“, „Рокки“ и серия фильмов о Бонде. Ashland Hill регулярно сотрудничает с ведущими голливудскими режиссерами и звездами, включая Энтони Хопкинса, Моргана Фримена, Джона Траволту и Пирса Броснана.
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