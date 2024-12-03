Музыкальный конкурс „Таллиннский талант 2025“ принимает заявки

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех общеобразовательных школ и школ по интересам Таллинна в возрасте от 7 до 19 лет. Целью конкурса, который проводится уже в пятый раз, является поддержка и поощрение музыкально одаренных школьников.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что конкурс „Таллиннский талант“ открывает талантливой молодежи уникальную возможность проявить свои способности и выразить любовь к музыке. „Этот конкурс дает шанс юным музыкантам не только сравнить свои способности с другими талантами, но и обменяться ценным опытом. Как город музыки ЮНЕСКО Таллинн создает благоприятные условия для творчества и самовыражения, поддерживая молодых артистов в начале их пути. Участие в конкурсе открывает перед ними новые перспективы: возможность завести полезные контакты, получить профессиональную обратную связь и существенно расширить свой музыкальный кругозор“, – подчеркнул Осиновский.

Конкурс для солистов и ансамблей пройдет в двух категориях: классическая музыка, а также ритмическая и народная музыка. В обеих категориях участники могут выбрать направление между вокальной, инструментальной музыкой или авторским творчеством. Особенность конкурса заключается в том, что участникам, выбравшим собственную композицию, нужно использовать во время выступления одну, предложенную организатором, запись со звуковым фоном, записанным в Таллинне. Согласно условиям конкурса, в конкурсе не могут участвовать лауреаты конкурсов „Таллиннский талант 2023“ и „Таллиннский талант 2024“.

Конкурс проводится в два этапа: видеотур и концертный тур. Участников второго тура определит жюри, состоящее из известных музыкантов, результаты будут объявлены с 6 по 8 марта 2025 года. Второй тур состоится 22–23 марта. Для исполнителей ритмической и народной музыки он пройдет в Таллиннской школе музыки и балета MUBA, а для исполнителей классической музыки – в Доме братства Черноголовых. Во втором туре будут отобраны 20 участников, которые смогут выступить на праздничном гала-концерте.