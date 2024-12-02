Стали известны первые хедлайнеры летнего фестиваля Õllesummer: Макс Барских, Томми Кэш, Vanilla Ninja и другие
Музыкальный фестиваль Õllesummer, который пройдет на Певческом поле в Таллинне, объявил первых артистов главного события грядущего лета.
В следующем году Õllesummer пройдет на Таллиннском певческом поле с 30 июля по 2 августа. Уже объявлены первые исполнители. На разных сценах выступят лучшие эстонские музыканты, а также ряд зарубежных артистов.
Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон пообещал, что в следующем году фестиваль будет еще более мощным и с большим количеством артистов, чем было этим летом. „Мы уже четыре месяца очень плотно работаем с исполнителями и составляем программу так, чтобы наш девиз „Все на месте“ оправдывал свое название каждый год“, - сказал Янтсон.
Среди подтвержденных на данный момент исполнителей на большие сцены Õllesummer выйдут следующие артисты:
На главную сцену выйдут легенды поп-музыки The Jacksons (США), настоящая суперзвезда славянской музыкальной сцены Макс Барских (Украина), гордость и радость Эстонии Vanilla Ninja, возможно, самый известный эстонский исполнитель во всем мире Томми Кэш, а также NÖEP, 5Miinust, Terminaator, Smilers, 2 Quick Start, Villemdrillem и Агатино Ромеро (Германия) - автор возрождения величайшего хита Рафаэллы Карра „Pedro“.
На сцену Saku выйдут Sash! (Германия), Londonbeat (Великобритания), East 17 (Великобритания), Анне Вески, Shanon, Отт Лепланд, Justament, Инес, Лийс Лемсалу, Сюнне Валтри, Põhja-Tallinn, Эрих Кригер.
На эстонской сцене выступят Vennaskond, Singer Vinger, Bedwetters, Нэнси, Kukerpillid, Койт Тооме, Caater, Hellad Velled, Hunt, Tuberkuloited, Svndra, A-group, Mr Happyman, Геттер Яани.
На винной сцене можно будет увидеть совместный концерт Маарьи-Лийс илус и Рейна Раннапа, Иво Линна, Лауры, Curly Strings, Big Girls и Стефана.
Рок-сцену разогреют Kosmikud, Röövel Ööbik, Winny Puhh, Puuluup, Herald, Teravmoon, Horror Dance Squad и DND.
Окончательный список исполнителей больших сцен и окончательная программа для дополнительных зон будут уточнены в ближайшее время. Билеты со скидкой на Õllesummer можно приобрести в Piletilevi до полуночи 31 декабря, после чего цены на билеты вырастут.