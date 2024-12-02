Стали известны первые хедлайнеры летнего фестиваля Õllesummer: Макс Барских, Томми Кэш, Vanilla Ninja и другие

В следующем году Õllesummer пройдет на Таллиннском певческом поле с 30 июля по 2 августа. Уже объявлены первые исполнители. На разных сценах выступят лучшие эстонские музыканты, а также ряд зарубежных артистов.

Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон пообещал, что в следующем году фестиваль будет еще более мощным и с большим количеством артистов, чем было этим летом. „Мы уже четыре месяца очень плотно работаем с исполнителями и составляем программу так, чтобы наш девиз „Все на месте“ оправдывал свое название каждый год“, - сказал Янтсон.