Пикантное шоу: 9 мая в Таллинне выступит автор нашумевшего сериала „Секс в большом городе“ Кэндес Бушнелл

Продавшая миллионы книг Кэндес Бушнелл прожила поистине яркую жизнь. 9 мая в концертном зале Alexela она представит на сцене самые лучшие и пикантные из своих приключений в шоу „Правдивые истории о сексе, успехе и „Сексе в большом городе“.

Кэндес Бушнелл родилась в Коннектикуте, США, а в 19 лет переехала в Нью-Йорк. Там она работала журналистом-фрилансером и поначалу с трудом сводила концы с концами. В 1993 году она начала писать собственную колонку для газеты The New York Observer. Колонка была основана на ее собственных похождениях и похождениях ее друзей и была опубликована в виде книги в 1997 году. Она легла в основу всемирно известного телесериала „Секс в большом городе“ с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

В своем выступлении Кэндес Бушнелл, надев любимые туфли Manolo Blahnik и взяв в руку коктейль „Космополитен“, делится увлекательными историями о моде, литературе, сексе и многом другом. Она отправляет зрителей в приключение, чтобы открыть для себя Манхэттен, насладиться ночной жизнью в легендарном клубе Studio 54, встретить настоящего мистера Бига и вылечить разбитое сердце вместе с подругами.

„Моя цель при написании „Секса в большом городе“ всегда была феминистской. К счастью, поклонники тоже это поняли. Мне удалось привлечь внимание к незамужней тридцатилетней женщине, которая независима и не обязательно нуждается в мужчине, чтобы выжить“, - говорит Бушнелл.

Билеты на шоу в Таллинне поступят в продажу в среду 4 декабря в 10.00. Шоу идет на английском языке.

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