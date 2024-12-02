Данила Козловский в Таллинне: „У вас не северные холодные сердца, а теплые северные сердца“

Данила Козловский выделил журналистам время перед спектаклем ровно на два вопроса. Мы не стали упускать эту возможность и задали их. Дошли ли до Козловского слухи от других артистов о холодности эстонской публики, что он об этом думает, готов ли растопить северные сердца зрителей, а также — успел ли он насладиться рождественским Таллинном?

Смотрите видео!

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В названии спектакля зашифровано двойное послание: с одной стороны, это имя любимого певца Данилы, Фрэнка Синатры, песни которого будут исполнены в рамках шоу. С другой стороны, слово frank переводится с английского как „откровенный“, „искренний“, „честный“. Именно таким хочет предстать перед зрителем Данила Козловский.

„Ведь, если задуматься, что сейчас является главным дефицитом в мире? Эмоции и честность. А если добавить к ним прекрасные и всем известные песни, отличный юмор, драматургию на вечно актуальные темы любви, дружбы, семьи, детства, тонкую режиссуру и красивый сценической свет, то получается абсолютно уникальная вещь“, - стоит в описании к спектаклю.

Данила Козловский — актёр, музыкант, продюсер, режиссёр, сценарист. Сложно найти человека, не видевшего хотя бы одного фильма с его участием: это „Легенда № 17“, „Хардкор“, „Мы из будущего“, „Духless“, „Чернобыль“ и множество других проектов. Козловский снимался и за рубежом — в фильме Марка Уотерса „Академия вампиров“, канадско-ирландском историческом телесериале „Викинги“.

Новый спектакль актера и певца „FRANK“, который Козловский создал вместе с режиссером Саввой Савельевым, уже видели зрители Берлина, Амстердама, Барселоны, Женевы, Юрмалы и других городов Европы. Вечером 2 декабря его увидели и в Таллинне.

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