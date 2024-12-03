Весь мир уже смотрит, а мы - нет. Почему в Эстонии все еще нельзя посмотреть голливудский сериал, снятый в Таллинне?

Чуть более двух месяцев назад в Таллинне прошли съемки крупного проекта „Агентство“ престижной киностудии Paramount. Зрелищные сцены снимались в центре города в отеле Hilton, а также в Ласнамяэ и Нымме. Именно на улице Аате среди леса Нымме , можно было увидеть знаменитого актера Майкла Фассбендера, который в сериале играет секретного агента под псевдонимом „марсианин“.

Изначально не было известно, когда именно „Агентство“ будет доступно для просмотра, но теперь первые два эпизода голливудского сериала стали доступны на стриминговой платформе Paramount+. В США премьера первых эпизодов состоялась в пятницу, 29 ноября, а за рубежом первые эпизоды сериала доступны с 30 ноября.

В Эстонии контент Paramount+ будет транслировать компания Go3, но эстоноземельцы пока еще не могут посмотреть финальный рзеультат съемок долгожданного сериала. Жкрнал Kroonika спросил специалиста по связям с общественностью Go3 Майка-Ричарда Коха, почему так происходит.

„Сериал „Агентство“ появится на телевидении Go3 26 февраля, и затем все эпизоды будут доступны зрителям“, - сообщил Кох дату, когда местные зрители наконец смогут насладиться сериалом.

„Причина, по которой „Агентство“ все еще не доступно на Go3, связана с контрактными условиями“, - добавил Кох, не вдаваясь в подробности.

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