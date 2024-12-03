ФОТО | „Она похожа на Дональда Трампа!“ Экстравагантный новый образ певицы Риты Ора вызвал бурную реакцию в сети

В понедельник певица Рита Ора посетила церемонию вручения модной премии British Fashion Awards в Альберт-холле в Лондоне. На красную дорожку вышло множество звезд, но Рита Ора особенно выделялась среди них.

Певица, ранее известная своими длинными струящимися светло-каштановыми локонами, решила сменить и длину, и цвет волос. На праздничном мероприятии она была замечена с платиновыми светлыми короткими волосами, уложенными в эффектную прическу. Она также осветлила брови.

На ней был оверсайз костюм серого цвета, под который Рита подобрала белую полосатую рубашку. На шею она повязала розовый галстук в черный горошек. Чтобы завершить образ, она выбрала множество крупных и интересных украшений.

Смена прически Риты не осталась незамеченной пользователями, которые активно обсуждали это в социальных сетях. Многие из них не узнали певицу. „Это что, Рита Ора?“ - спросил один из пользователей твиттера X. „Она похожа на Дональда Трампа!“ - сказал другой. „Это не Рита Ора“, - добавил третий. „Она - Долли Трамп“, - пошутил другой комментатор. „47-й президент Соединенных Штатов Америки демонстрирует стиль“, - написал еще один.

„Господи, что с ней случилось?“ - задался вопросом один из пользователей социальных сетей. „Что она с собой сделала?“ - спросил другой комментатор. „Пожалуйста, скажите мне, что это парик, это выглядит ужасно“, - задался вопросом третий. Риту в новом образе также сравнили с певцом Дэвидом Боуи и мультперсонажем Джонни Браво.

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