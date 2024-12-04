Мужчина посетовал, что жена не поддержала его сексуальную фантазию: „Женщины ведь тоже мечтают о тройничке...“

Мужчина, проживший в браке четыре года, уже давно мечтал о том, чтобы его жена занялась сексом с другим мужчиной, а он смог бы наблюдать за этим со стороны.

„Женщины ведь тоже мечтают о тройничке или о ком-то другом. Когда я поделился этой мыслью, я был уверен, что устрою своей любимой приятный сюрприз!“

Однако мужчина столкнулся с неожиданной реакцией: жена почувствовала себя оскорбленной и заявила, что у нее нет никакого желания спать с другим человеком. Более того, она даже представить себе не может, чтобы ее муж был с другой женщиной, ведь для нее брак — это святое, а секс должен быть исключительно между супругами.

„Я не могу поверить, что ей не нравится моя фантазия. Ведь она могла бы делать что угодно, а я просто смотрел бы..."

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