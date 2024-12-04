Мужчина посетовал, что жена не поддержала его сексуальную фантазию: „Женщины ведь тоже мечтают о тройничке...“(2)
На портале The Sun мужчина рассказал о своей сексуальной фантазии, которая, как он думал, очень понравится его жене, однако та совершенно не оценила эту идею.
Мужчина, проживший в браке четыре года, уже давно мечтал о том, чтобы его жена занялась сексом с другим мужчиной, а он смог бы наблюдать за этим со стороны.
„Женщины ведь тоже мечтают о тройничке или о ком-то другом. Когда я поделился этой мыслью, я был уверен, что устрою своей любимой приятный сюрприз!“
Однако мужчина столкнулся с неожиданной реакцией: жена почувствовала себя оскорбленной и заявила, что у нее нет никакого желания спать с другим человеком. Более того, она даже представить себе не может, чтобы ее муж был с другой женщиной, ведь для нее брак — это святое, а секс должен быть исключительно между супругами.
„Я не могу поверить, что ей не нравится моя фантазия. Ведь она могла бы делать что угодно, а я просто смотрел бы..."