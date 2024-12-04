Хореография, трюки и спецэффекты: в Таллинне покажут яркое и динамичное цирковое шоу „Алиса в стране чудес“

Зрителей ждут сказочные персонажи, динамичные номера, юмор и атмосфера настоящей магии. Каждый артист труппы ELYSIUM — это профессионал международного уровня, призер престижных цирковых фестивалей и мастер своего дела.

Дата и время: Пятница, 6 декабря 2024 года, начало в 19:00

Место проведения: Alexela Kontserdimaja, Таллинн

В нашей жизни не хватает магии - точнее, ее сложно разглядеть в привычном нам мире. Мы приоткрываем завесу обыденности, за которой скрывается фейерверк ярких впечатлений и головокружительных эмоций. Наши артисты словно по волшебству создают на сцене захватывающую феерию, которая дарит зрителям вдохновение.Это цирк-театр ELYSIUM - новое измерение циркового шоу.

Команда ELYSIUM подготовила абсолютно новое семейное шоу, интересное как взрослым так и детям. Сказочные персонажи. Динамика. Юмор. Красота и магия настоящего цирка. Новое измерение циркового шоу.

Билеты и подробную информацию можно получить здесь.

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