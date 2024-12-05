По случаю открытия Cоциального центра Ласнамяэ жители могут принять участие в экскурсиях и послушать концерт

„Процесс строительства центра был осложнен тем, что в самый разгар работ застройщик обанкротился, и мы были вынуждены искать нового, что, в свою очередь, сделало процесс гораздо более длительным, чем планировалось изначально. Сегодня долгожданные помещения готовы к приему клиентов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Социальный центр Ласнамяэ – это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ, которое предлагает жителям услуги дневного центра для пожилых и детского дневного центра, а также услуги по уходу на дому. В центре работает свыше 60 человек.

По словам руководителя Социального центра Ласнамяэ Ивики Кярнер, большая часть деятельности центра теперь находится под одной крышей, что позволит социальному центру работать более быстро и эффективно. „Расположение в одном здании упрощает управление учреждением, повышает качество услуг, способствует развитию чувства сплоченности коллектива и взаимоинтеграции услуг“, – добавила Кярнер.

Открытие нового здания социального центра состоится 10 декабря в 14.00 на месте старого здания центра по адресу ул. Киллустику, 16. В день открытия центра все желающие смогут присоединиться к экскурсиям, в ходе которых сотрудники центра покажут новые помещения и расскажут о предоставляемых центром услугах. Экскурсии начнутся в 14.00, для участия необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 621 8998, 5301 0410 или на месте по адресу ул. Киллустику, 16. За экскурсиями последуют торжественные речи и концерт Индрека Калда и Прийта Пихлапа.

Программа мероприятия

14.00 Экскурсии с предварительной регистрацией

15.10 Вступительные речи

15.30 Концерт Индрека Калда и Прийта Пихлапа

16.00 Кофейная пауза