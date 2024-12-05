По случаю открытия Cоциального центра Ласнамяэ жители могут принять участие в экскурсиях и послушать концерт
В день открытия центра, 10 декабря, у всех желающих будет возможность познакомиться с новыми помещениями и предлагаемыми центром услугами. Для участия в экскурсиях и концерте необходима предварительная регистрация.
„Процесс строительства центра был осложнен тем, что в самый разгар работ застройщик обанкротился, и мы были вынуждены искать нового, что, в свою очередь, сделало процесс гораздо более длительным, чем планировалось изначально. Сегодня долгожданные помещения готовы к приему клиентов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Социальный центр Ласнамяэ – это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ, которое предлагает жителям услуги дневного центра для пожилых и детского дневного центра, а также услуги по уходу на дому. В центре работает свыше 60 человек.
По словам руководителя Социального центра Ласнамяэ Ивики Кярнер, большая часть деятельности центра теперь находится под одной крышей, что позволит социальному центру работать более быстро и эффективно. „Расположение в одном здании упрощает управление учреждением, повышает качество услуг, способствует развитию чувства сплоченности коллектива и взаимоинтеграции услуг“, – добавила Кярнер.
Открытие нового здания социального центра состоится 10 декабря в 14.00 на месте старого здания центра по адресу ул. Киллустику, 16. В день открытия центра все желающие смогут присоединиться к экскурсиям, в ходе которых сотрудники центра покажут новые помещения и расскажут о предоставляемых центром услугах. Экскурсии начнутся в 14.00, для участия необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 621 8998, 5301 0410 или на месте по адресу ул. Киллустику, 16. За экскурсиями последуют торжественные речи и концерт Индрека Калда и Прийта Пихлапа.
Программа мероприятия
14.00 Экскурсии с предварительной регистрацией
15.10 Вступительные речи
15.30 Концерт Индрека Калда и Прийта Пихлапа
16.00 Кофейная пауза
Сердцем нового двухэтажного здания Социального центра Ласнамяэ является просторный зал для всех целевых групп центра. На первом этаже здания расположены помещения для клиентов почтенного возраста – учебные классы, кабинеты парикмахера, педикюра и маникюра. Здесь же находятся учебные классы и игровая комната для детей, а также рабочие помещения руководителей по уходу, курирующих оказание услуг по уходу на дому. На втором этаже расположены компьютерный класс и гимнастический зал, которыми могут пользоваться как юные, так и пожилые посетители центра, комната отдыха для детей и кабинет психолога. В подвальном помещении центра оборудованы спортзал, баня, душевые помещения, массажный кабинет, прачечная и обслуживающие помещения. На закрытой территории за зданием расположен уличный тренажерный комплекс.