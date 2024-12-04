Вход бесплатный: ЛГБТК+ сообщество покажет в Нарве и в Таллинне фильм о Ките Харинге, революционере стрит-арта и ВИЧ-активисте
Кит Харинг прожил 31 год, но оставил после себя более 10 000 произведений (рисунков, картин, объектов, скульптур, граффити), изменил отношение к уличному искусству, собственным примером показал, каким может быть по-настоящему продуктивный художник-активист, как много он может успеть.
К 30-летию его смерти от СПИДа режиссёр Бен Энтони, обладатель премии BAFTA, снял мемориальный документальный байопик „Кит Харинг: вундеркинд стрит-арта“ (Великобритания, 2020, 60 мин).
В кадре – интервью друзей, родственников, любовников и коллег Харинга, редкие видео из архива художника, съёмки ключевых событий его жизни: первых выставок, сумасшедших вечеринок с такими знаменитостями как Энди Уорхол и Грейс Джонс, демонстраций против апартеида, гонки вооружений и дискриминации ВИЧ-положительных людей.
Кит Харинг стал символом поп-арта и изменил отношение к уличной культуре. Жизнь Харинга тоже была яркой и оборвалась слишком рано, он посвятил свои последние годы борьбе со СПИДом и защите ЛГБТК-сообщества.
После фильма состоится дискуссия, на которой мы обсудим влияние Кита Харинга на современный стрит-арт и визуальное искусство в целом, а также о том, как воспринимаются темы ВИЧ в эстонском обществе и как преодолеть стигму.
В дискуссии участвуют:
Sirla - художница стрит-арта, основательница фестиваля Stencibility, старейшего фестиваля стрит-арта в Балтийских странах;
Олеся Ремизова - маркетинговый координатор клиники Linda/AHF Estonia;
Модератор - правозащитник Илья Ершов.
Показ пройдет на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
Обсуждение — на русском и английском языках.
Время и место:
12 декабря, четверг, 18.00 - 21.00, Objekt Hub, Linda tn 2, Нарва
16 января, четверг, 19.00 - 22.00, kino Artis, Estonia pst 9, Таллинн