Культура
03.12.2024, 15:44

Как мы оцениваем? Чулпан Хаматова рассказала про совместный с Юлией Ауг проект, премьера которого сегодня пройдет в Таллинне

 
rus.delfi.lv
Юлия Ауг и Чулпан Хматова в спектакле "Исцеление"
Юлия Ауг и Чулпан Хматова в спектакле "Исцеление"
ФОТО: Erakogu

Латвийский режиссер Элмарс Сеньковc поставил новый спектакль „Исцеление“ с участием известных русских актрис – живущей в Латвии Чулпан Хаматовой и живущей в Эстонии Юлии Ауг. Это их первая встреча на сцене. Премьера спектакля намечена на 3 декабря в Русском театре в Таллинне, 4 декабря спектакль сыграют еще один раз в Таллинне, а 9 декабря запланирован показ в Риге на сцене театра Dailes, пишет Delfi Life.

В основе постановки – пьеса „Исцеление“ российского драматурга Михаила Дурненкова, который сегодня живет Финляндии. Она была написана специально под этих двух актрис. По ходу создания сюжет активно обсуждался с актрисами в зуме.

До этого актрисы ни разу не встречались на сцене, но вместе снимались в российском фильме „Доктор Лиза“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии