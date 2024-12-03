03.12.2024, 15:44
Как мы оцениваем? Чулпан Хаматова рассказала про совместный с Юлией Ауг проект, премьера которого сегодня пройдет в Таллинне
ФОТО: Erakogu
Латвийский режиссер Элмарс Сеньковc поставил новый спектакль „Исцеление“ с участием известных русских актрис – живущей в Латвии Чулпан Хаматовой и живущей в Эстонии Юлии Ауг. Это их первая встреча на сцене. Премьера спектакля намечена на 3 декабря в Русском театре в Таллинне, 4 декабря спектакль сыграют еще один раз в Таллинне, а 9 декабря запланирован показ в Риге на сцене театра Dailes, пишет Delfi Life.
В основе постановки – пьеса „Исцеление“ российского драматурга Михаила Дурненкова, который сегодня живет Финляндии. Она была написана специально под этих двух актрис. По ходу создания сюжет активно обсуждался с актрисами в зуме.
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