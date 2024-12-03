ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла премьера спектакля с Ауг и Хаматовой. Смотрите, кто пришел насладиться спектаклем!(22)
3 декабря в Русском театре Таллинна состоялась долгожданная премьера спектакля „Исцеление“ – новой постановки латвийского режиссера Элмарса Сеньковса. На сцене встретились две выдающиеся актрисы: живущая в Латвии Чулпан Хаматова и обосновавшаяся в Эстонии Юлия Ауг. Этот проект стал их первой совместной работой, что сразу привлекло внимание театральных критиков и широкой публики.
Зал театра был относительно заполнен: вся середина партера была выкуплена, свободные места оставались лишь по краю, и на самых дальних рядах. Первые три ряда на балконе тоже были выкуплены.
Стоимость билетов в партере в предпродаже была гораздо выгоднее, чем непосредственно перед самим спектаклем.
- До 13 октября стоимость билетов составляла от 50 до 97 евро в зависимости от выбранного места.
- С 14 октября цены увеличились и составляют от 62 до 117 евро.
К сумме билета добавляется еще сервисный сбор билетного агрегатора.
Среди гостей можно было увидеть известных деятелей культуры, журналистов и поклонников драматического искусства. Звучные аплодисменты по окончании спектакля и долгие овации актрисам стали лучшим подтверждением успеха премьеры.
Портал Bublik не мог пропустить такое важное культурное событие. Наш фотограф запечатлел гостей, собравшихся в этот вечер в Русском театре.
Те, кто не смог попасть на премьеру, имеют шанс увидеть постановку 4 декабря в Таллинне и 9 декабря в Риге на сцене театра Dailes.
Чтобы окунуться в атмосферу театрального праздника, загляните в нашу фотогалерею.
Смотрите и вдохновляйтесь!