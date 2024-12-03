Культура
03.12.2024, 20:02

ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла премьера спектакля с Ауг и Хаматовой. Смотрите, кто пришел насладиться спектаклем!

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Tervenemine esietendus
Tervenemine esietendus
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

3 декабря в Русском театре Таллинна состоялась долгожданная премьера спектакля „Исцеление“ – новой постановки латвийского режиссера Элмарса Сеньковса. На сцене встретились две выдающиеся актрисы: живущая в Латвии Чулпан Хаматова и обосновавшаяся в Эстонии Юлия Ауг. Этот проект стал их первой совместной работой, что сразу привлекло внимание театральных критиков и широкой публики.

Зал театра был относительно заполнен: вся середина партера была выкуплена, свободные места оставались лишь по краю, и на самых дальних рядах. Первые три ряда на балконе тоже были выкуплены.

Стоимость билетов в партере в предпродаже была гораздо выгоднее, чем непосредственно перед самим спектаклем.

- До 13 октября стоимость билетов составляла от 50 до 97 евро в зависимости от выбранного места.

- С 14 октября цены увеличились и составляют от 62 до 117 евро.

К сумме билета добавляется еще сервисный сбор билетного агрегатора.

Зал на спектакле "Исцеление"

Среди гостей можно было увидеть известных деятелей культуры, журналистов и поклонников драматического искусства. Звучные аплодисменты по окончании спектакля и долгие овации актрисам стали лучшим подтверждением успеха премьеры.

Портал Bublik не мог пропустить такое важное культурное событие. Наш фотограф запечатлел гостей, собравшихся в этот вечер в Русском театре.

Те, кто не смог попасть на премьеру, имеют шанс увидеть постановку 4 декабря в Таллинне и 9 декабря в Риге на сцене театра Dailes.

Чтобы окунуться в атмосферу театрального праздника, загляните в нашу фотогалерею.

Смотрите и вдохновляйтесь!

Переломный момент в жизни Анны (Юлия Ауг) наступает, когда умирает её отец, основатель благотворительного фонда „Исцеление“. На её плечи ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на её пути появляется Соня (Чулпан Хаматова), журналистка с неясным прошлым, туманными мотивами, но четкой целью - Соня хочет отобрать и разрушить всё, что любит и во что верит Анна. В ходе напряженного противостояния, вскрываются все новые слои правды о наших героинях и растут ставки. Что ждет их в финале? Победа или гибель? Или, может быть… исцеление?

Захватывающая пьеса Михаила Дурненкова „Исцеление“ полна неожиданных поворотов и сюрпризов.

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