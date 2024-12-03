ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла премьера спектакля с Ауг и Хаматовой. Смотрите, кто пришел насладиться спектаклем!

Переломный момент в жизни Анны (Юлия Ауг) наступает, когда умирает её отец, основатель благотворительного фонда „Исцеление“. На её плечи ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на её пути появляется Соня (Чулпан Хаматова), журналистка с неясным прошлым, туманными мотивами, но четкой целью - Соня хочет отобрать и разрушить всё, что любит и во что верит Анна. В ходе напряженного противостояния, вскрываются все новые слои правды о наших героинях и растут ставки. Что ждет их в финале? Победа или гибель? Или, может быть… исцеление?