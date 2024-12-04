04.12.2024, 11:00
Алика Милова рассказала, собирается ли справлять Рождество вместе с новым возлюбленным
ФОТО: | Delfi Meedia
В утренней программе Radio Sky Plus певица Алика Милова рассказала о предстоящем рождественском сезоне и других темах. Певица рассказала, что в этом году планирует провести Рождество в Таллинне вместе со своей сестрой. На семейную встречу Алика также возьмет с собой своего бойыренда-кинорежиссера Рауля Эско.
По словам Алики, у нее есть два адвент-календаря. „У меня есть календарь с косметикой, который мне подарила сестра“, - сказала певица, добавив, что сама она не являлась большой поклонницей косметики, но оказалось, что это совсем не так.
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