Небывалое количество зрителей! Эстонский кинофестиваль „Тёмные ночи“ побил рекорды

Директор фестиваля Тийна Локк выразила искреннюю благодарность зрителям:“Ваша поддержка невероятна и имеет для нас огромное значение. Благодаря вам мы смотрим в будущее с большей уверенностью, несмотря на сокращения в сфере культуры, которые коснулись и нашего фестиваля“.

Фестиваль продолжает завоёвывать международное признание. На сегодняшний день о PÖFF написано более 4300 статей в изданиях 70 стран, а общий потенциальный охват аудитории, по данным компании Meltwater, составил 17,5 миллиардов контактов.

Окончательные итоги подведут к концу года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что PÖFF стал крупнейшим культурным событием года.

В 2024 году фестиваль принял 1705 гостей из 65 стран, среди которых 141 журналист из 24 стран.

В программе было представлено 249 полнометражных и 323 короткометражных фильма из 81 страны, а всего состоялось 864 показа.

Самыми популярными фильмами фестиваля стали „100 литров домашнего пива“, „Не беспокойся“, „Настоящая боль“, „Анора“ и „Конклав“ – каждый из них собрал более тысячи зрителей.

Фестиваль представляли компании Elisa и Nordic Hotel Forum.

Главными партнёрами фестиваля стали Cramo, National Geographic, Solaris, Alexela и Veho, а партнёрами – EuroPark, Lux Charter, Lux Express, Piletilevi, TGS Baltic, Tallink Hotels, MyFitness, Schweppes, R-Kiosk, Kingivabrik, Vapiano и Lido.

PÖFF благодарит: EAS, Visit Estonia, Европейский Союз, Европейскую Комиссию, Tehnopol, Министерство культуры, Эстонский культурный капитал, город Таллинн, Таллиннский департамент культуры и спорта, Visit Tallinn, Creative Europe Media, Министерство юстиции, Британский Совет, Институт прав человека, город Тарту, Эстонский Олимпийский Комитет, омбудсмена по правам детей, Фонд интеграции, Эстонское научное агентство, Министерство социальных дел, немецкое агентство по экспорту фильмов German Films и Институт Гёте.