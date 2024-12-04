ФОТО | Завораживающие виды и вкусная еда! Анетт Контавейт поделилась прекрасными снимками из семейного путешествия

Контавейт и ее спутник жизни футболист Брент Леписту недавно отправились на солнечные каникулы вдали от холодной Эстонии. Пара отправилась на отдых не только в компании друг друга, а взяв с собой своего маленького сына Леона Энзо.

„День в Ронде с нашей маленькой семьей“, - написала Контавейт в подписи к фотографиям, на одной из которых Леписту позирует с сыном, а на заднем плане видны голубое небо и горы.

Контавейт и Леписту стали родителями в начале сентября, когда на свет появился их сын Леон Энзо. „Так много любви“, - написала Анетт в Instagram.

В конце сентября Контавейт и Леписту дали первое совместное интервью передаче „Pealtnägija“. Хотя в прошлом Анетт рассказывала, что познакомилась с Леписту через общих знакомых, в интервью они оба признались, что начало их отношений было для них непростым, поскольку оба занимались большим спортом.

В передаче также обсуждалось рождение первенца пары Леона Энзо. Новоиспеченная мама призналась, что они не так быстро привыкли к новой жизни. „На то, чтобы привыкнуть к таким большим переменам, уйдет немного больше времени“, - сказала Анетт. Брент признался, что все остальные титулы, которые они завоевали в своей жизни, меркнут по сравнению с тем, когда они стали родителями. Анетт также призналась, что эти вещи трудно сравнивать, потому что кажется, что началась совершенно новая жизнь.

О том, что завершившая карьеру Контавейт ожидает ребенка, бывшая теннисистка сообщила в середине мая через социальные сети. „Новый член семьи уже в пути!“ – написала Контавейт.

Первые сведения об отношениях эстонской теннисистки Анетт и Брента появились в начале марта 2022 года, когда Брент поделился в социальных сетях фотографией улыбающейся Анетт, наслаждающейся кофе-латте. На сегодняшний день пара вместе посетила множество праздничных и светских мероприятий. Например, в этом году 24 февраля они присутствовали на приеме у президента.

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