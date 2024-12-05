ГАЛЕРЕЯ | Неспешно подумать о вечном: благодаря новому освещению ботанический сад открыт для вечерних прогулок

Старые натриевые лампы заменили на современные энергосберегающие светодиодные (LED) светильники, которые обеспечивают лучшее направление света и снижают энергопотребление.

„Новое освещение в ботаническом саду создает прекрасные условия для проведения времени на свежем воздухе даже в темное время суток: открытые пейзажи сада красиво освещены, вокруг царит тишина, слышны звуки природы“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Новое освещение имеет несколько преимуществ. Вместе со светильниками были заменены старые оцинкованные стальные мачты, которые заменили на новые мачты из стали антрацитового цвета, лучше гармонирующие с окружающей средой. Благодаря темной окраске новые мачты менее заметны визуально, что способствует сохранению естественной красоты и атмосферы ботанического сада.

Новое освещение также позволяет индивидуально управлять каждым источником света, что облегчает дальнейший мониторинг системы и обеспечивает её оптимальное функционирование.

„Чтобы работающие люди могли посещать ботанический сад не только по выходным, зимой по средам мы будем открыты до семи вечера. Кроме того, вся открытая территория сада доступна ежедневно до восьми вечера. Это дает всем возможность наслаждаться тишиной и природой даже в темное время суток. В целом новое освещение способствует экологически устойчивому управлению ботаническим садом, повышению удовлетворенности посетителей и расширению возможностей для посещений“, – отметила директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал новое освещение у компаний Eltonet OÜ и Viaston Infra OÜ. Договорная стоимость работ составила более 300 000 евро (без учёта НСО). Финансирование проекта осуществляет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.