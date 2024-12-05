„Славянский темперамент дал о себе знать!“ Алика Милова призналась, что ее выгнали из ночного клуба

После того как ведущие утренней программы радиостанции спросили ее, выкидывали ли ее когда-нибудь из ночного клуба, Алика на мгновение замолчала и надолго разразилась смехом.

„Что вы делаете с людьми здесь по утрам? Я так долго смеялась и сделала паузу, чтобы вы поняли“, - сказала она, признавшись, что ее действительно выгнали из таллиннского клуба.

Ведущие спросили, не взял ли славянский темперамент верх. Алика не хочет вспоминать эту историю дальше. „Это было давно, и славянский темперамент дал о себе знать. Там была незнакомая девушка, помню, она со мной повздорила. Потом я ей что-то сказала, потом она на меня пожаловалась. Вот и все“.

Новые отношения

В начале мая журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

Братья Эско также воздержались от комментариев. Однако на общем аккаунте братьев в Instagram видно, что Раул и Алика проводят время вместе и совершают совместные поездки.

В июне молодые люди, отправившиеся вместе в Рим, сделали свои отношения официальными. В аккаунте EskoBros появился снимок, на котором они позируют вместе. Алика решила по максимуму проявить себя как туристка и надела футболку с надписью „I love Roma“.

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