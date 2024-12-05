Управа района Ласнамяэ приглашает на рождественский концерт

„Традиционно управа района Ласнамяэ организует ряд рождественских мероприятий. Помимо зажжения свечей адвента в каждом микрорайоне и организуемой 15 декабря в парке Тондираба рождественской ярмарки, жителей и гостей нашего района ждет также рождественский концерт в центре культуры „Линдакиви““, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 11 декабря, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22) состоится рождественский концерт. Волшебную атмосферу ожидания Рождества создадут на сцене певица Эвелин Самуэль и пианист Йохан Рандвере.

Концерт продлится ориентировочно 1 час и будет бесплатным для всех участников. Количество мест ограничено. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 645 7702 или по ссылке в интернете.

Поскольку мероприятие пройдет в закрытом помещении, организаторы просят приходить на концерт здоровыми, а в случае возникновения симптомов заболевания – воздержаться от посещения мероприятий до полного выздоровления.

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