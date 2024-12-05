ФОТО | Не побоялись показать все! Эстонские звезды от Бригитте Сюзанне Хунт до Рагнара Клавана обнажились на страницах модного журнала

1. Рубрика „История тела“ выходила в журнале Anne & Stiil в 2009-2012 годах, после чего последовал перерыв на несколько лет. Журнал возобновил рубрику в июле 2015 года, когда на страницах журнала обнажилась культуристка Эндла Вахер. Мы запечатлели в фотографиях и словах то, что люди доверяли нам. Поднятые брови, изгибы и складки. Узоры на коже и ход мыслей. Шрамы - видимые и невидимые. И мы не пропустили ни одного номера, даже во время самых жестких коронавирусных ограничений.