05.12.2024, 12:00
Начать не поздно в любом возрасте! 70-летняя вирусолог и депутат Рийгикогу попробовала себя в новой роли
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшие выходные многие дамы и джентльмены, достигшие почтенного возраста, смогли зажечь на танцполе, ведь в Тарту прошла дискотека „без ограничения по возрасту“. В качестве сюрприза в роли диджея выступила известный вирусолог и депутат Рийгикогу Ирья Лутсар (70).
„Мне очень понравился этот опыт“, - говорит Ирья. „Были люди в инвалидных колясках, а также те, кто не мог двигаться, но я видела, что они все равно, сидя, покачивали в такт головой. Конечно, были и те, кто танцевал от души и говорил потом, что давно так не танцевал“.
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