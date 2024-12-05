Начать не поздно в любом возрасте! 70-летняя вирусолог и депутат Рийгикогу попробовала себя в новой роли

„Мне очень понравился этот опыт“, - говорит Ирья. „Были люди в инвалидных колясках, а также те, кто не мог двигаться, но я видела, что они все равно, сидя, покачивали в такт головой. Конечно, были и те, кто танцевал от души и говорил потом, что давно так не танцевал“.