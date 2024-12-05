Магическое путешествие в царство льда: эстонский профессиональный детский театр танца приглашает на масштабную постановку

Спектакль, завоевавший сердца эстонской публики, возвращается на сцену с новой энергией, яркими костюмами и потрясающей хореографией. Более 70 юных и взрослых артистов оживят историю, где дружба и любовь оказываются сильнее любой стихии.

Даты и места проведения:

Пятница, 27 декабря, 19:00 Salme Kultuurikeskus, Таллинн

Суббота, 28 декабря, 19:00 Salme Kultuurikeskus, Таллинн

Воскресенье, 29 декабря, 13:00 и 18:00 Kultuurimaja Rugodiv, Нарва

Жанр: Танцевальный спектакль для всей семьи в двух действиях

О сюжете:

Когда-то в королевстве принцессы Анны и ее сестры Эльзы царила вечная весна. Но древнее пророчество сбылось, и теперь королевство охвачено леденящими объятиями вечной зимы.

Смелая принцесса Анна, простой парень Кристофф, забавный снеговик Олаф и верный олень Свен отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Эльзу и вернуть тепло. На их пути – заснеженные горы, мистические тролли и загадочные обитатели Царства Льда. Смогут ли герои противостоять силам природы и вернуть солнечные дни в королевство?

Билеты: Доступны в кассах и онлайн на платформе Piletilevi.

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