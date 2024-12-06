Названы самые популярные актеры 2024 года

Первое место досталось 27-летней американской актрисе Сидни Суини, известной по комедийному фильму „Люблю тебя ненавидеть“ и подростковой драме „Эйфория“.

На второй позиции оказалась 28-летняя британская актриса Элла Пернелл, завоевавшая популярность благодаря ролям в фильмах „Фолаут“ и „Колдунья“.

Также в десятку лучших вошла актриса Никола Кохлан, которая сыграла роль Пенелопы Фезерингтон в популярном сериале „Бриджертоны“.

Самые популярные актеры 2024 года по версии IMDb:

1. Актриса Сидни Суини (фильмы „Эйфория“, „Люблю тебя ненавидеть“, „Рассказ служанки“)

2. Актриса Элла Пернелл (фильмы „Фолаут“, „Дом странных детей мисс Сапсан“)

3. Актриса Кристин Милиоти (фильмы „Как я встретил вашу маму“, „Черное зеркало“)

4. Актриса Эйса Гонсалес (фильмы „Мистер и миссис Смит“, „Форсаж: Хоббс и Шоу“)

5. Актер Глен Пауэлл (фильмы „Люблю тебя ненавидеть“, „Плохие парни“)

6. Актер Барри Кеоган (фильмы „Дюнкерк“, „Гладиатор 2“)

7. Актриса Никола Кохлан (сераил „Бриджертоны“)

8. Актриса Ив Хьюсон (фильмы „Великолепная пара“, „Больница Никербокер“)

9. Актриса Дафни Кин (фильмы „Логан“, „Дэдпул и Росомаха“)

10. Актриса Ребекка Фергюсон (фильмы „Дюна“, „Миссия невыполнима: Нация изгоев“).

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