Неожиданный выбор: стало известно, кто может сыграть профессора Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере

Телеканал HBO, который занимается разработкой сериала о волшебнике Гарри Поттере, активно ищет исполнителя на роль профессора Северуса Снейпа. По данным Variety, основным кандидатом стал британский актер Паапа Эссиеду.

Сообщается, что 34-летнему актеру уже сделали предложение, однако он пока не дал официального ответа. Если Паапа согласится, это подтвердит, что сериал представит новый актерский состав, а среди ключевых персонажей появится темнокожий актер, что соответствует ожиданиям многих поклонников.

„Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы проходим через препродакшн, мы будем подтверждать детали только тогда, когда официально завершим заключение сделок“, - отметили создатели сериала.

К слову, премьера ленты запланирована на 2026 год.

Как известно, первой звездой, сыгравшей роль профессора Северуса Снейпа, стал актер Алан Рикман. Однако в 2016 году он умер от рака поджелудочной железы. Мужчине было 69 лет.

Что известно о Паапе Эссиеду

Сначала играл в спектаклях „Гамлет“ и „Король Лир“, а затем попробовал себя в кино. Первыми киноработами Паапы стали фильмы „Убийство в Восточном экспрессе“ и „Люди“. Позже актер сыграл в сериалах „Банды Лондона“, „Я могу тебя уничтожить“. Кстати, за последнюю киноленту актер был номинирован на премию „Эмми“ в прайм-тайм и премию Британской телевизионной академии.

Сериал длиною в 10 лет

Американская кабельная сеть HBO анонсировала новую телевизионную адаптацию истории о Гарри Поттере. Проект станет совершенно свежим сериалом с полностью обновленным актерским составом.

Сюжет сериала будет основан на книгах Джоан К. Роулинг, а его производство планируют растянуть на 10 лет. Каждый сезон будет посвящен одной из семи книг.

Напомним, что серия книг о Гарри Поттере — одна из самых популярных в мире, с общими продажами более 600 миллионов экземпляров. Ранее по этим произведениям были сняты фильмы, где роль юного волшебника исполнил Дэниел Рэдклифф.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить