Кто отец новорожденного ребенка супермодели Кармен Касс? Проживающая в США эстонка утверждает, что это сам Илон Маск

Всего за одну ночь данное видео набрало более 12 000 просмотров и сотни лайков. „Вот небольшая сплетня, которая связывает Эстонию и Илона Маска“, — говорит Луйк в начале видео. Содержание ролика полно предположений: например, живущая в США эстонка предполагает, что Касс, родившая в 46 лет, забеременела не естественным способом. При этом Луйк твердо утверждает, что знает, что Касс и Маск знакомы. Об этом ей якобы рассказал их общий знакомый.