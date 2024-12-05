Шоубиз
05.12.2024, 17:00

Кто отец новорожденного ребенка супермодели Кармен Касс? Проживающая в США эстонка утверждает, что это сам Илон Маск

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Кармен Касс, Кристи Луйк и Илон Маск
Кармен Касс, Кристи Луйк и Илон Маск
ФОТО: Kroonika kollaaž | Vida Press/TikTok

В алгоритме многих эстоноязычных пользователей TikTok с позднего вечера среды циркулирует видео, в котором проживающая в США колумнистка Кристи Луйк распространяет теорию о том, что глава Tesla Илон Маск является отцом ребенка эстонской супермодели Кармен Касс, которая недавно стала матерью. Теорию прокомментировала и племянница Касс, певица Ясмин.

Всего за одну ночь данное видео набрало более 12 000 просмотров и сотни лайков. „Вот небольшая сплетня, которая связывает Эстонию и Илона Маска“, — говорит Луйк в начале видео. Содержание ролика полно предположений: например, живущая в США эстонка предполагает, что Касс, родившая в 46 лет, забеременела не естественным способом. При этом Луйк твердо утверждает, что знает, что Касс и Маск знакомы. Об этом ей якобы рассказал их общий знакомый.

Автор видео также считает, что СМИ просто еще не успели выйти на эту информацию. „Но я сложила два и два и думаю, что это правда“, — заявляет Луйк с высочайшей уверенностью, что, вероятно, может заставить некоторых пользователей соцсетей думать то же самое. Несмотря на безумную теорию, ролик активно набирает популярность, возможно, именно из-за уверенности Луйк.

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