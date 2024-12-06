Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Подробности Херд пока предпочитает держать в тайне, так как беременность находится на раннем сроке. Неизвестно, кто является отцом ребенка, и будет ли актриса рожать сама или снова обратится к услугам суррогатного материнства. Напомним, что Херд уже воспитывает дочь, рожденную суррогатной матерью.

„Беременность еще достаточно ранняя, поэтому вы понимаете, что мы не хотим вдаваться в подробности на этом этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге“, — говорится в сообщении менеджера актрисы.

Отметим, Эмбер Херд после скандального развода с Джонни Деппом тщательно скрывает личную жизнь. Известно, что после завершения судебной волокиты актриса переехала из США в Испанию, где поселилась в Мадриде. Знаменитость живет вместе с дочкой Уной, которая появилась на свет 8 апреля 2021 года.

Жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд вынесло решение в пользу Деппа, — сообщает "Медуза" со ссылкой на Fox News.

Актер обвинял бывшую жену во лжи, которая разрушила его карьеру. В ответ Херд рассказала, что муж ее насиловал и всячески терроризировал, а после натравил прессу и миллионы поклонников.

Присяжные решили, что Джонни Депп должен получить $15 млн компенсации, из них Деппу в карман попали бы $10 млн и $350 тысяч. Актер хотел получить от бывшей жены $50 млн.

Однако выиграл Депп несколько меньше. Херд во встречном иске требовала ещё больше — $100 млн. И её иск тоже частично удовлетворён (по одному из пунктов): ей была присуждена компенсация в размере 2 миллионов — так что актриса в итоге в минус на $13 млн.

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