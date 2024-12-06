Шоубиз
06.12.2024, 11:00

ФОТО | Любимый тоже пришел поддержать! Алика Милова представила в Теллискиви свою новую пластинку

 
Презентация альбома Алики „Virmalised“
Презентация альбома Алики „Virmalised“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Прошел год с момента выхода дебютного альбома певицы и звезды „Евровидения“ Алики Миловой „ALIKA“, и вот появился ее второй сборник - мини-альбом „Virmalised“, что переводится как „Северное сияние“. В четверг вечером она устроила презентацию своего альбома в Теллискиви. Смотрите, кто пришел поддержать Алику!

В четверг вечером Алика организовала вечеринку по случаю презентации своего нового альбома в Fonoteek в Теллискиви, где она приветствовала своих самых близких друзей и поклонников.

На презентации присутствовали певица Ингер и культуристка Амани Кийвикас, с которыми Алика участвовала в шоу „МастерШеф Эстония: знаменитости на кухне“. Также пришли музыканты Анетт Кульбин и Фредерик Кюйтс, Ан-Марлен и рэпер Мякс. Присутствовали и бойфренд Алики Рауль Эско и его брат-близнец Ромет Эско со своей возлюбленной Лийс Карлсон.

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