ФОТО | Любимый тоже пришел поддержать! Алика Милова представила в Теллискиви свою новую пластинку

Прошел год с момента выхода дебютного альбома певицы и звезды „Евровидения“ Алики Миловой „ALIKA“, и вот появился ее второй сборник - мини-альбом „Virmalised“, что переводится как „Северное сияние“. В четверг вечером она устроила презентацию своего альбома в Теллискиви. Смотрите, кто пришел поддержать Алику!