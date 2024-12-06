06.12.2024, 11:00
ФОТО | Любимый тоже пришел поддержать! Алика Милова представила в Теллискиви свою новую пластинку
ФОТО: | Delfi Meedia
Прошел год с момента выхода дебютного альбома певицы и звезды „Евровидения“ Алики Миловой „ALIKA“, и вот появился ее второй сборник - мини-альбом „Virmalised“, что переводится как „Северное сияние“. В четверг вечером она устроила презентацию своего альбома в Теллискиви. Смотрите, кто пришел поддержать Алику!
В четверг вечером Алика организовала вечеринку по случаю презентации своего нового альбома в Fonoteek в Теллискиви, где она приветствовала своих самых близких друзей и поклонников.
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