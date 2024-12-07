ФОТО | В Таллиннском Доме искусства проходит выставка художников из Ида-Вирумаа

„Глубокая кожа“ – это совместное достижение участников Клуба художников Ида-Вирумаа, который начал свою работу в Нарвской арт-резиденции в августе этого года. Инициатор создания клуба – руководитель резиденции Йоханна Раннула. „Целью проекта было не только помочь художникам приобрести новые навыки в арт-менеджменте, но и познакомить Таллиннскую публику с творческими людьми из Ида-Вирумаа. Я думаю, что мы в этом преуспели“, – отметила Раннула.