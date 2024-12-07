ФОТО | В Таллиннском Доме искусства проходит выставка художников из Ида-Вирумаа(2)
17 художников разных поколений из Ида-Вирумаа открыли выставку „Глубокая кожа“, которая затрагивает темы идентичности, творческих границ и уязвимости. Выставка будет интересна ценителям живописи и графики.
„Глубокая кожа“ – это совместное достижение участников Клуба художников Ида-Вирумаа, который начал свою работу в Нарвской арт-резиденции в августе этого года. Инициатор создания клуба – руководитель резиденции Йоханна Раннула. „Целью проекта было не только помочь художникам приобрести новые навыки в арт-менеджменте, но и познакомить Таллиннскую публику с творческими людьми из Ида-Вирумаа. Я думаю, что мы в этом преуспели“, – отметила Раннула.
Выставку можно посетить в галерее Таллиннского Дома искусства (Vabaduse väljak 6) до 15 декабря, со вторника по воскресенье с 13 до 19.
Руководитель клуба и выставки художник, преподаватель и аспирант Эстонской академии художеств Дарья Пополитова. На выставке представлены работы: Валерии Крегждайте, Дианы Семибратовой, Жанны Голубцовой, Иры Сопиной, Кристины Беликовой, Kopylov, Ларисы Тунёвой, Натальи Капаевой, Надежды Сабаевой, Ольги Мацералик, Ольги Тойвонен, Ольги Тюриной, Паулины Белик, Сергея Кирбенёва, Тани Сониной, Татьяны Силашиной, Энели Хейнлайд и Юлии Родионовой.
Выставку и деятельность клуба поддерживают Британский совет в Эстонии, Эстонская академия художеств, Нарвская арт-резиденция и Таллиннский Дом искусства.