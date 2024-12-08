Шоубиз
08.12.2024, 15:16

"Купили билет только ради нее, а ее не было". Куда пропала Анне Вески? Юбилейный концерт группы "Vitamiin" прошел без певицы

 
Анне Вески
Анне Вески
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На этой неделе, спустя 36 лет, группа Vitamiin вновь собралась всем составом и при полном аншлаге дала концерт в концертном зале Alexela. Однако после концерта многие поклонники группы выразили сожаление по поводу отсутствия на сцене Анны Вески.

В четверг вечером легендарная музыкальная группа Vitamiin собралась вместе, чтобы дать для поклонников один единственный концерт под название "Viimane vaatus“ ("Последний акт“). Музыканты исполнили все свои известные песни: „Linda, Linda“, „Tiigrikutsu“, „Lolita“, „Jätke võtmed väljapoole“, „Viimane vaatus“, „Kitsas“ и другие хиты.

На сцену вышли Марью Ляник, Майт Малтис, Сийри Сисаск, Рейн Лаанеорг, Пеэтер Вяхи, Андрес Оя и Микк Тарго. Приглашенная гостья Элина Нечаева исполнила с группой знаменитую песню Анны Вески "Jätke võtmed väljapoole“ („Оставьте ключи“). В качестве гостей также выступили Klaaspärlimäng Sinfonietta и Collegium Musicale, а за дирижерским пультом был Каспер Йоэль Ныгене.

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