08.12.2024, 15:16
"Купили билет только ради нее, а ее не было". Куда пропала Анне Вески? Юбилейный концерт группы "Vitamiin" прошел без певицы
ФОТО: | Delfi Meedia
На этой неделе, спустя 36 лет, группа Vitamiin вновь собралась всем составом и при полном аншлаге дала концерт в концертном зале Alexela. Однако после концерта многие поклонники группы выразили сожаление по поводу отсутствия на сцене Анны Вески.
В четверг вечером легендарная музыкальная группа Vitamiin собралась вместе, чтобы дать для поклонников один единственный концерт под название "Viimane vaatus“ ("Последний акт“). Музыканты исполнили все свои известные песни: „Linda, Linda“, „Tiigrikutsu“, „Lolita“, „Jätke võtmed väljapoole“, „Viimane vaatus“, „Kitsas“ и другие хиты.
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