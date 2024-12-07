ВИДЕО | Томми Кэш выпустил новый клип и предрек Эстонии победу на Евровидении-2025

Известный артист Томми Кэш выпустил новый клип на песню "ESPRESSO MACCHIATO“. Сюжет видеоклипа весьма прост: Кэш сидит за столом и пьет кофе, добавляя в него молоко и сахар. В подписи к названию песни стоит фраза "Eurovision 2025 Winner“ ("Победитель Евровидения 2025“).

В комментариях к видео поклонники оценили юмор артиста. "12 баллов от Финляндии“, - написал один. "Польша тоже ставит 12 баллов“, - добавил другой. Еще одна поклонница сравнила этот клип с самим напитком, про который поет Кэш: "Эта песня как кофе. Когда пробуешь его в первый раз, у тебя большие ожидания, потому что он такой раскрученный и так приятно пахнет. Но сначала он может даже немного разочаровать - не совсем то, что ты ожидал. Он может тебе даже не понравиться. Но ты продолжаешь пробовать его снова и снова, и через некоторое время обнаруживаешь, что полностью к нему пристрастился“.

Вчера, 6 декабря, были опубликованы клипы финалистов Eesti Laul, которые поборются в этом году за право представлять Эстонию на „Евровидении-2025“. Среди представленных видеороликов был и клип Томми Кэша, также участвующего в этому году в конкурсе Eesti Laul. Правда, вскоре артист заявил, что на конкурс по ошибке был отправлен не тот клип. "По ошибке на Eesti Laul был загружен неправильный клип. Артист искренне извиняется перед фанатами и обещает скоро исправить ошибку“, - заявил представитель Томми Кэша.

На данный момент на Youtube-канале Томми Кэша выставлен новый клип.

У Томми Кэша, безусловно, есть преимущество в виде международной известности и большой базы поклонников. „Музыкант считает, что мог бы наилучшим образом представить Эстонию на Евровидении, и надеется, что фанатам не придется думать о том, что произошло бы, если бы Томми Кэш выиграл Евровидение“, - добавил представитель артиста.

Сам артист находится сейчас на гастролях в США. 11 декабря он выступит в Лос-Анджелесе, а 17 декабря - в Нью-Йорке.