ВИДЕО | Томми Кэш выпустил новый клип и предрек Эстонии победу на Евровидении-2025

В финале Eesti Laul 2025 участвуют: Ант Нурхан („Tomorrow Never Comes), финско-шведская артистка Фелин („Solo Anthem“), шведка Анна Сахлене („Love Me Low“), Stereo Terror („Prty Till the End of the World“), Ан-Марлен („Külm“), Элиза („The Last to Know“), Minimal Wind („Armageddon“), Анрдрей Зевакин ft. Карита („Ma ei tea sind“), Gem98 („Psycho“), Франц Тикерпуу („Trouble“), Янек („Frozen“), Йоэлль („Eyes Don’t Lie“) и Томми Кэш („Espresso Macchiato“).