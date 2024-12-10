„Записки сумасшедших“: Чулпан Хаматова снова едет в Таллинн, но уже с новым партнером – Максимом Сухановым!(5)
„Записки сумасшедших“ – новый спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым. Это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов. Чулпан Хаматова и Максим Суханов, почти 30 лет назад сыгравшие в фильме Валерия Тодоровского „Страна глухих“, впервые оказываются вместе на одной сцене.
Спектакли Крымова отличает особый творческий язык, смешение стилей и жанров. В новой работе режиссер взял за основу собственный текст – фантасмагоричную историю о людях, потерявшихся в пространстве и времени.
Герои „Записок сумасшедших“ – два человека, оказавшихся не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Устроенный быт теперь в прошлом, и героям нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни.
Дмитрий Крымов: „Проблема не прожитой и не дожитой жизни касается сегодня многих. Так как наши персонажи актеры, и актеры не молодые, в их случае эта боль лежит еще больше на поверхности и не дает дышать. Толстый человек с одышкой, не сыгравший ни Ромео, ни Меркуцио, и актриса, мечтавшая о Джульетте и Антигоне, и прячущаяся за костюмы жучков и божьих коровок – это про нас. Про людей. Про последний шанс“.
Хаматова и Суханов появляются на сцене как актеры Чулпан и Максим, бесконечно меняя обличия и переплетая реальные истории из жизни со сценами из разных литературных произведений, увлекая, будоража, вводя зрителя в заблуждение.
Чулпан Хаматова: „Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество и потерю, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго. В нормальном, в обычном театре я уже никогда не сыграю Джульетту, а в нашем я – и Джульетта, и Антигона, и даже Анна Франк, которой было 13 лет, а мне уже почти в четыре раза больше“.
Организатор спектакля компания ART Forte, информация о спектакле доступна на сайте www.artforte.lv, билеты www.piletilevi.ee.
Автор идеи, инсценировки и режиссер – Дмитрий Крымов
Сценография – Дмитрий Крымов, Петр Вознесенский
Видеохудожник – Петр Вознесенский
Художник по костюмам – Татьяна Долматовская
Продюсер режиссера: Инна Крымова