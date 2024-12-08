ФОТО | Самый зажигательный юбилей года? На дне рождения сына Сийма Калласа женщины танцевали как полуголыми, так и в костюмах садомазо

6 декабря предприниматель Юло Каллас отпраздновал свой день рождения в одном из клубов Таллинна. Незабываемая вечеринка для Юло была организована агентством One PR Events Марет Сооми. По многочисленным видео и фото, которыми в социальных сетях поделились как представители агентства, так и приглашенные гости, видно, что праздник удался на славу.

Темой вечеринки была "Третья планета", поэтому все гости были одеты в футуристические костюмы. И хоть необычные наряды действительно стоят внимания, больше всего комментаторов, увидевших в Instagram видео и фото с вечеринки, удивил организационный аспект: гостей развлекали полуголые танцовщицы, а одна из выступавших и вовсе предстала в садомазохистском костюме, постоянно дотрагиваясь во время выступления до своей интимной зоны.

Среди гостей были замечены певица Хелен Рандметс с мужем Рейго, а также Роберто де Сильвестри из когда-то популярного реалити-шоу „Принцесса снов“. На выставленных в соцсети видео можно увидеть, как за диджейским пультом играет организатор летнего фестиваля электронной музыки I Land Sound Паап Успенский.

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