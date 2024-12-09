„Индульгенция подлости“ и „Для Эстонии это очень дорого!“: эстонские зрители поделились впечатлениями от спектакля „Исцеление“ с Хаматовой и Ауг
На прошлой неделе в Русском драматическом театре Таллинна с большим успехом прошел премьерный показ спектакля "Исцеления" с Юлией Ауг и Чулпан Хаматовой. RusDelfi узнал, какое впечатление оставил спектакль у зрителей.
Спектакль "Исцеление" предлагает окунуться в водоворот событий, неожиданных поворотов и не всегда приятных сюрпризов в жизни богатой наследницы благотворительного фонда. Эту неуверенную в себе, немного романтичную, но безгранично преданную своему умирающему отцу женщину играет Юлия Ауг. На плечи ее героини Анны ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на ее пути появляется Соня, которую играет Чулпан Хаматова. Перед зрителями она предстает в образе холодной, решительной, сильной и ни перед чем не останавливающейся журналистки, которая хочет во что бы то ни стало уничтожить все, чем так дорожит Анна. Почему она это делает? С какой целью? Зрителям предстоит разобраться во всех хитросплетениях жизни двух героинь.
Спектакль "Исцеление" поставлен по одноименной пьесе талантливого драматурга, сценариста, педагога и лауреата театральных премий Михаила Дурненкова. Постановщиком спектакля выступил известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс.
Премьерные показы прошли в Таллинне 3 и 4 декабря.
Алевтина:
"Мне очень понравилось! Хотя шла с большим скепсисом, что ничего грандиозного из спектакля, где задействованы всего лишь две актрисы, ждать не стоит. А вышло как раз наоборот - это потрясающий спектакль! Во-первых, уже минут через двадцать ты забываешь, что на сцене всего две актрисы. Они настолько гениально играют, что перед тобой возникают живые образы других персонажей. Актрисы так филигранно меняют голос, интонации, манеры, что ты легко представляешь и адвоката Янека, и старую Клариссу, и умирающего миллионера. Во-вторых, стоит отметить сам сюжет. Он совсем не банален, держит в напряжении до последней минуты и заставляет сочувствовать героям. Причем в конце спектакля сочувствие ты испытываешь даже больше к той героине, которая в самом начале казалась тебе исчадьем ада. Вот уж, поистине, "индульгенция подлости“.
Елена, Таллинн:
"Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне кажется, нам действительно очень повезло, что в Таллинне теперь так часто можно увидеть Чулпан Хаматову и Юлию Ауг. Они наполнили нашу театральную жизнь новыми эмоциями. Спектакль очень понравился: столько экспрессии, тонкой философии, заставляющей задуматься о многом. И, конечно же, восхитительная игра актрис. Ближе к концу спектакля, когда я уже понимала, что финал вот-вот наступит, постоянно ловила себя на мысли: "Нет, пожалуйста, только не заканчивайте, я хочу еще“.
Антонина, Маарду:
"Я под большим впечатлением! Как искусно поставлен спектакль. И сюжет великолепный, ни на минуту не оставляет равнодушным. Особенно хочется отметить хитрую задумку режиссера: произнесенные героинями Ауг и Хаматовой фразы в самом начале спектакля обретают полный смысл только в самом конце. Например, спектакль начинается с того, что Чулпан стоит у микрофона и рассуждает про вспышку света, журналистов, страх и смелость. Ты все понимаешь, отчетливо представляешь эту сцену и логично связываешь ее со всем происходящим далее. Но в конце спектакля этот же монолог начинает играть новыми красками - только теперь ты понимаешь истинный смысл каждого сказанного слова. Гениально!“
Николай, Таллинн:
"Меня приятно удивило, что на спектакль пришло так много эстоноязычной публики! В свете всего происходящего, это не может не радовать. Такие прекрасные спектакли, как "Исцеление“, еще и еще раз подчеркивают, что русский язык и русская культура не принадлежат исключительно Кремлю. Чулпан и Юлия смогли доказать, что театр может объединять людей разных национальностей, говорящих на разных языках. Браво! Единственное, я бы все-таки посоветовал сделать цену на билеты ниже, 100 евро за билет могут позволить себе не все. Для Эстонии это очень дорого!“