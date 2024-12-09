„Индульгенция подлости“ и „Для Эстонии это очень дорого!“: эстонские зрители поделились впечатлениями от спектакля „Исцеление“ с Хаматовой и Ауг

Спектакль "Исцеление" предлагает окунуться в водоворот событий, неожиданных поворотов и не всегда приятных сюрпризов в жизни богатой наследницы благотворительного фонда. Эту неуверенную в себе, немного романтичную, но безгранично преданную своему умирающему отцу женщину играет Юлия Ауг. На плечи ее героини Анны ложится груз тяжелой ответственности за фонд и его подопечных. Именно в этот момент на ее пути появляется Соня, которую играет Чулпан Хаматова. Перед зрителями она предстает в образе холодной, решительной, сильной и ни перед чем не останавливающейся журналистки, которая хочет во что бы то ни стало уничтожить все, чем так дорожит Анна. Почему она это делает? С какой целью? Зрителям предстоит разобраться во всех хитросплетениях жизни двух героинь.

Спектакль "Исцеление" поставлен по одноименной пьесе талантливого драматурга, сценариста, педагога и лауреата театральных премий Михаила Дурненкова. Постановщиком спектакля выступил известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс.

Премьерные показы прошли в Таллинне 3 и 4 декабря.

Алевтина:

"Мне очень понравилось! Хотя шла с большим скепсисом, что ничего грандиозного из спектакля, где задействованы всего лишь две актрисы, ждать не стоит. А вышло как раз наоборот - это потрясающий спектакль! Во-первых, уже минут через двадцать ты забываешь, что на сцене всего две актрисы. Они настолько гениально играют, что перед тобой возникают живые образы других персонажей. Актрисы так филигранно меняют голос, интонации, манеры, что ты легко представляешь и адвоката Янека, и старую Клариссу, и умирающего миллионера. Во-вторых, стоит отметить сам сюжет. Он совсем не банален, держит в напряжении до последней минуты и заставляет сочувствовать героям. Причем в конце спектакля сочувствие ты испытываешь даже больше к той героине, которая в самом начале казалась тебе исчадьем ада. Вот уж, поистине, "индульгенция подлости“.

Елена, Таллинн: