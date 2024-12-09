ФОТО | Никакой публичности и соцсетей: сын Джонни Деппа работает барменом в Париже

22-летний сын Джонни Деппа (61 год) Джек редко появляется на публике, несмотря на свое знаменитого отца. Мать Джека — французская певица Ванесса Паради (51 год), а сестра — актриса и модель Лили-Роуз Депп (25 лет).

Совсем недавно газета Daily Mail выяснила, что сын Деппа Джек уже несколько лет посменно работает барменом в одном из заведений Парижа. Это бар модного ливанского ресторана L’Area. Расположен он в Бастилии, хипстерском квартале французской столицы. На данный момент Джек взял творческий отпуск, но его начальник надеется вскоре вновь увидеть его за барной стойкой.

„Джек — отличный парень, — подтверждает владелец ресторана. - Он держится подальше от внимания. Он ушел несколько месяцев назад, но я с нетерпением жду встречи с ним в следующем году“.

Известно, что это популярное парижское место посещают многие звезды, в том числе члены семьи Джека.

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