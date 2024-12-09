Диджей №1 в мире Мартин Гаррикс выступит в Эстонии

Мартин Гаррикс впервые прославился в 2013 году благодаря треку Animals, который перевернул представление об электронной музыке и сделал его мировой звездой в возрасте всего 17 лет. Его сотрудничество с такими артистами, как Боно, Халид, Маклемор и Дуа Липа, принесло миллиарды прослушиваний и мировое признание.

Помимо музыкальной карьеры, Гаррикс управляет своим лейблом STMPD RCRDS и студийным комплексом в Амстердаме, где помогает раскрывать таланты начинающих артистов. Пять раз он получал титул лучшего диджея мира.

Мартин Гаррикс известен своей энергией, страстью и преданностью созданию качественной музыки, неизменно выпускает хиты, становящиеся гимнами. Такие треки, как Scared to Be Lonely (с Дуа Липой), In the Name of Love (с Биби Рексой) и Hero (с JVKE), оставили неизгладимый след в мире электронной музыки.

Артист, удостоенный множества наград, завораживал публику на крупнейших фестивалях мира, включая Tomorrowland, Ultra Music Festival и Coachella. Теперь и Эстония сможет ощутить его невероятную энергетику и мастерство.

Мартин Гаррикс выступит 31 мая 2025 года на аэродроме Раади в Тарту.

Вход на концерт с 18:00.

Билеты поступят в продажу в среду, 11 декабря, в 10:00!

Мероприятие открыто для всех возрастов.

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