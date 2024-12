Диджей №1 в мире Мартин Гаррикс выступит в Эстонии

Мартин Гаррикс известен своей энергией, страстью и преданностью созданию качественной музыки, неизменно выпускает хиты, становящиеся гимнами. Такие треки, как Scared to Be Lonely (с Дуа Липой), In the Name of Love (с Биби Рексой) и Hero (с JVKE), оставили неизгладимый след в мире электронной музыки.