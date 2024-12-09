Сильвия Ильвес не получила ни цента гонорара за свою новую книгу. Теперь ей придется самой отрабатывать свою „зарплату“

Сильвия Ильвес активизировалась в социальных сетях после того, как журналистка и писательница Катрин Паутс опубликовала рецензию на книгу Сильвии в газете Postimees. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой выяснилось, что самая скандальная виолончелистка Эстонии, хотя и излила всю душу на страницах книги „Я, Сильвия“, но за это ей, по сути, заплатили ноль евро.

„Госпожа Паутс также не знает о том, что количество книг на прилавках в магазинах книг далеко не всегда равно количеству проданных книг - книги в магазинах приносят мне 0 евро. Прибыль мне приносят дорогие читатели, которые покупают книгу у меня лично, и за это я им благодарна“, - написала Ильвес на своей странице в соцсетях.