09.12.2024, 15:00
Сильвия Ильвес не получила ни цента гонорара за свою новую книгу. Теперь ей придется самой отрабатывать свою „зарплату“
ФОТО: JES Kirjastus
Откровенная биография Сильвии Ильвес „Я, Сильвия“ поступила в продажу несколько недель назад и сразу же привлекла к себе много внимания. Теперь выяснилось, что скандальная виолончелистка не получила ни цента гонорара за самую „горячую“ на данный момент книгу.
Сильвия Ильвес активизировалась в социальных сетях после того, как журналистка и писательница Катрин Паутс опубликовала рецензию на книгу Сильвии в газете Postimees. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой выяснилось, что самая скандальная виолончелистка Эстонии, хотя и излила всю душу на страницах книги „Я, Сильвия“, но за это ей, по сути, заплатили ноль евро.
Уже подписаны?