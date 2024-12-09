Последняя выставка: расположенная в творческом городке галерея прекращает свою деятельность

„Мир снов“ – так называется выставка эстонской художницы Калли Калде. Автор передает свои мысли и эмоции через призму снов, которые изображены на картинах в синих и темных тонах. На экспозиции представлены произведения, которые художница написала после своих путешествий на Фарерских островах и в тропических лесах Перу.

„Год назад мы договорились с Калли, что эта выставка будет в конце года. Мы хотели, чтобы „сонное царство“, „сонный мир“ закончил наш год. Мы не знали, что это будет совсем последняя выставка, которая, однако, очень хорошо подходит для закрытия галереи, потому что в реальности HAKI больше не будет. Но я думаю, что в мыслях, эмоциях людей, которые посетили нас, и в художниках, с которыми мы сотрудничали, HAKI будет жить и дальше“, – сказал галерист Рауль Орешкин.