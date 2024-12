Легендарный хореограф Акрам Хан представит свое культовое произведение в Эстонии

Критики по всему миру единодушно восхищаются этим произведением. Газета The Telegraph отметила, что каждая сцена – это магия и мощный эмоциональный заряд. The Independent подчеркнула мастерство Хана в создании грандиозных вселенных через минимальные движения. Журнал The Wonderful World of Dance похвалил визуальные эффекты постановки, назвав их „гипнотическим выражением самых глубоких человеческих чувств“. „Chotto Desh“ – это не просто танцевальный спектакль, а поэтическое путешествие к самопознанию, которое трогает как детей, так и взрослых.