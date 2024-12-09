Легендарный хореограф Акрам Хан представит свое культовое произведение в Эстонии

„Chotto Desh“ – это переработка сольного спектакля Хана „DESH“, который объединяет воспоминания и мифы Великобритании и Бангладеш. За эту постановку в 2012 году Акрам Хан получил престижную премию Лоуренса Оливье.

Критики по всему миру единодушно восхищаются этим произведением. Газета The Telegraph отметила, что каждая сцена – это магия и мощный эмоциональный заряд. The Independent подчеркнула мастерство Хана в создании грандиозных вселенных через минимальные движения. Журнал The Wonderful World of Dance похвалил визуальные эффекты постановки, назвав их „гипнотическим выражением самых глубоких человеческих чувств“. „Chotto Desh“ – это не просто танцевальный спектакль, а поэтическое путешествие к самопознанию, которое трогает как детей, так и взрослых.

Для создания „Chotto Desh“ Хан объединил усилия с художником Тимми Йипом, лауреатом премии „Оскар“ за фильм „Крадущийся тигр, затаившийся дракон“, композитором Джоселин Пук и мастером света Майклом Халлсом. Эстонская публика сможет насладиться созданными ими завораживающими сценическими анимациями, где городские пейзажи переплетаются с сказочными лесами.

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Акрам Хан – хореограф, говорящий на языке души

Акрам Хан – это больше, чем хореограф. Это легенда, признанный реформатор современного танца, который своими работами изменил представление о танцевальном искусстве на глобальном уровне.

Его история началась еще до его рождения. В 1974 году родители Хана бежали из Индии из-за войны и нашли убежище в Великобритании. Акрам родился вскоре после их прибытия в Уимблдон. Двойное культурное наследие – азиатское и европейское – стало основой уникального художественного языка Хана. Его работы используют универсальные формы выражения, которые восхищают и поражают зрителей по всему миру.