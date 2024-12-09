Легендарный хореограф Акрам Хан представит свое культовое произведение в Эстонии
25 и 26 февраля 2025 года на сцене Русского театра Эстонии в Таллинне будет показан культовый балет „Chotto Desh“, созданный одним из самых влиятельных хореографов современности и революционером современного танца Акрамом Ханом. Билеты на представление уже доступны в продаже на сайте Piletilevi.
„Chotto Desh“ – это переработка сольного спектакля Хана „DESH“, который объединяет воспоминания и мифы Великобритании и Бангладеш. За эту постановку в 2012 году Акрам Хан получил престижную премию Лоуренса Оливье.
Критики по всему миру единодушно восхищаются этим произведением. Газета The Telegraph отметила, что каждая сцена – это магия и мощный эмоциональный заряд. The Independent подчеркнула мастерство Хана в создании грандиозных вселенных через минимальные движения. Журнал The Wonderful World of Dance похвалил визуальные эффекты постановки, назвав их „гипнотическим выражением самых глубоких человеческих чувств“. „Chotto Desh“ – это не просто танцевальный спектакль, а поэтическое путешествие к самопознанию, которое трогает как детей, так и взрослых.
Для создания „Chotto Desh“ Хан объединил усилия с художником Тимми Йипом, лауреатом премии „Оскар“ за фильм „Крадущийся тигр, затаившийся дракон“, композитором Джоселин Пук и мастером света Майклом Халлсом. Эстонская публика сможет насладиться созданными ими завораживающими сценическими анимациями, где городские пейзажи переплетаются с сказочными лесами.
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Акрам Хан – хореограф, говорящий на языке души
Акрам Хан – это больше, чем хореограф. Это легенда, признанный реформатор современного танца, который своими работами изменил представление о танцевальном искусстве на глобальном уровне.
Его история началась еще до его рождения. В 1974 году родители Хана бежали из Индии из-за войны и нашли убежище в Великобритании. Акрам родился вскоре после их прибытия в Уимблдон. Двойное культурное наследие – азиатское и европейское – стало основой уникального художественного языка Хана. Его работы используют универсальные формы выражения, которые восхищают и поражают зрителей по всему миру.
С детства Хан изучал классический индийский храмовый танец катхак, а затем – современный танец в Northern School of Contemporary Dance в Лидсе, которую он окончил с высшими баллами в истории школы. Впервые он вышел на сцену в детстве, сыграв главную роль Маугли в Индийской танцевальной академии Лондона. В 13 лет он выступил в культовой постановке „Махабхарата“ режиссера Питера Брука, а затем в ее телеверсии. Позже Хан продолжил обучение в Университете Де Монтфорта в Лестере и работал с известной бельгийской хореографом Анной Терезой Де Кеерсмакер.
Хан также экспериментировал с классическим балетом. Однако, по его словам, однажды, посетив урок в 19 лет, он понял, что это не его путь, и решил сосредоточиться на собственной хореографии.
Сначала он создавал сольные постановки, а затем основал Akram Khan Company, объединяющую лучших танцоров мира, отбираемых из тысяч претендентов.
К началу 2000-х годов Хан завоевал все главные британские критические награды и стал одной из самых знаковых фигур культуры Великобритании. Королева наградила его Орденом Британской империи. Легендарная балерина Сильви Гиллем обратилась к нему с просьбой создать для нее постановку, что помогло Хану глубже понять сущность классического балета.
Хотя в 2019 году Хан, которому исполнилось 45 лет, заявил, что больше не будет исполнять ведущие роли, его творчество продолжает вдохновлять. Многие поклонники считают его не только хореографом, но и духовным наставником, который через танец раскрывает глубинные истины.
Для эстонской публики знакомство с искусством Акрама Хана начнется с „Chotto Desh“ – постановки, которая подойдет всей семье. Этот спектакль, покоривший сцены самых престижных театров мира, будет показан 25 и 26 февраля 2025 года в Русском театре Эстонии.