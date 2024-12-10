Шоубиз
10.12.2024, 14:13

ФОТО | Где туфли? Анджелина Джоли пришла босиком на популярное в США телешоу

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Angelina Jolie
Angelina Jolie
ФОТО: ANGELA WEISS | Scanpix

На прошлой неделе актриса Анджелина Джоли стала гостьей популярной в США передачи „Вечернее шоу с Джимми Фэллоном“. К удивлению публики на съмку она пришла босиком.

Актрису Анджелину Джоли (49) пригласили на ток-шоу, чтобы она рассказала о своей новой работе в фильме „Мария“, в котором она играет Марию Каллас. Программа вышла в эфир в прошлый четверг и набрала сотни тысяч просмотров. Примечателен тот факт, что за последние десять лет Джони не соглашалась на съемки ни в одном ток-шоу.

Актриса пришла в студию в красивом черном платье, но почему-то босиком. Это не осталось незамеченным и ведущий Фэллон заострил внимание на отсутствии обуви. „Я видел, что ты босиком. Ты забыла туфли?“ — спросил он у Анжелины.

От неожиданного вопроса в самом начале шок Джоли рассмеялась, а потом объяснила: "Вчера я сломала палец на ноге, пыталась найти удобную обувь, но в итоге решила и вовсе от нее отказаться“. Хотя актриса была босиком, на видео было видно, что ногти на ногах Джоли покрашены в темный цвет, сообщает People.

Несколько недель назад Анджелина Джоли присутствовала на гала-вечере Governors Awards в театре Dolby в Голливуде, где были вручены сразу три награды, отмечающие важный вклад в развитие киноиндустрии. На пышную церемонию она пришла в компании своего сына Нокса.

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