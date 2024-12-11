Полуголая Джей Ло на шпильках у плиты продемонстрировала кулинарные способности

Дженнифер Лопес блистала у плиты в длинном платье, расшитом пайетками, которое привлекало внимание пикантным вырезом на груди и открытой спиной. Завершали ее роскошный вечерний образ черные босоножки на головокружительно высоких каблуках и макияж с акцентом на выразительные глаза.

На фото она позировала у плиты, что-то помешивая в сковородке. „Моя любимая часть выходов куда-то – это возвращение домой на полуночный перекус“, - написала Джен под фото.

Также Джей Ло позировала в этом луке у елки.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в мини-юбке и жакете с пикантным декольте позировала на бранче. Она была одета в стильный черный костюм от бренда Patou, который состоял из мини-юбки со складками и жакета в стиле куртки с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом. У нее было пикантное декольте, которое привлекало внимание.

Отношения с Аффлеком

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод спустя чуть более двух лет брака. Как сообщает Variety, заявление о разводе было подано Лопес в окружной суд Лос-Анджелеса, а официальной датой расставания указано 26 апреля. Пара поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, возобновив отношения после 20-летнего перерыва.

Это стало неожиданностью для многих, учитывая их долгую и насыщенную историю отношений, начавшуюся в начале 2000-х годов, и возвращение к совместной жизни, которое широко освещалось в СМИ. Причины развода публично не раскрываются, но источники намекают на возникшие между ними разногласия, связанные с балансом работы и семьи.

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