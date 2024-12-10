10.12.2024, 19:03
ФОТО | Что делает светская львица в суде? Бригитте Сюзанне Хунт пришла на процесс по делу о смерти младенца в Сууре-Ляхтру
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в здании суда Хаапсалу состоялось слушание дела Кайри Куусемаа по делу о смерти младенца в Сууре-Ляхтру. Адвокатом Куусемаа является Роберт Сарв, который совместно со звездой шоу-бизнеса Бригитте Сюзанне Хунт ведет подкаст на юридическую тематику. На данный момент Хунт считается чуть ли не самой известной студенткой юридического факультета Эстонии. Она решила не пропускать громкий процесс и также пришла на заседание суда.
Вчера в 10 часов утра в здании Хаапсалуского суда началось слушание по делу Кайри Куусемаа. Ее адвокатом выступает Роберт Сарв, который во время заседания суда общался с бывшей светской львицей и нынешней студенткой юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт.
Уже подписаны?