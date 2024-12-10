ФОТО | Что делает светская львица в суде? Бригитте Сюзанне Хунт пришла на процесс по делу о смерти младенца в Сууре-Ляхтру

Вчера в 10 часов утра в здании Хаапсалуского суда началось слушание по делу Кайри Куусемаа. Ее адвокатом выступает Роберт Сарв, который во время заседания суда общался с бывшей светской львицей и нынешней студенткой юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт.

Хунт и Сарв знакомы давно — Сарв ранее занимался судебными разбирательствами девушки и представлял ее в судах. Сейчас же они оба ведут совместный подкаст „Päriselt“, где обсуждают юридические вопросы и рассказывают о различных делах, в том числе с участием Хунт. Третий выпуск подкаста, где Сарв и Хунт рассказывают судебные истории, был посвящен делу обнаруженного в Сууре-Ляхтру младенца.