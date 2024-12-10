Культура
10.12.2024, 19:03

ФОТО | Что делает светская львица в суде? Бригитте Сюзанне Хунт пришла на процесс по делу о смерти младенца в Сууре-Ляхтру

 
Бригитте Сюзанне Хунт и Роберт Сарв, выступающий адвокатом Куусемаа.
Бригитте Сюзанне Хунт и Роберт Сарв, выступающий адвокатом Куусемаа.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вчера в здании суда Хаапсалу состоялось слушание дела Кайри Куусемаа по делу о смерти младенца в Сууре-Ляхтру. Адвокатом Куусемаа является Роберт Сарв, который совместно со звездой шоу-бизнеса Бригитте Сюзанне Хунт ведет подкаст на юридическую тематику. На данный момент Хунт считается чуть ли не самой известной студенткой юридического факультета Эстонии. Она решила не пропускать громкий процесс и также пришла на заседание суда.

Вчера в 10 часов утра в здании Хаапсалуского суда началось слушание по делу Кайри Куусемаа. Ее адвокатом выступает Роберт Сарв, который во время заседания суда общался с бывшей светской львицей и нынешней студенткой юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт.

Хунт и Сарв знакомы давно — Сарв ранее занимался судебными разбирательствами девушки и представлял ее в судах. Сейчас же они оба ведут совместный подкаст „Päriselt“, где обсуждают юридические вопросы и рассказывают о различных делах, в том числе с участием Хунт. Третий выпуск подкаста, где Сарв и Хунт рассказывают судебные истории, был посвящен делу обнаруженного в Сууре-Ляхтру младенца.

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